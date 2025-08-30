В пятницу, 29 августа, Апелляционный суд США постановил, что большинство пошлин, которые ввел Дональд Трамп, являются незаконными. Это решение фактически подорвало ключевой инструмент международной экономической политики президента США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Пошлины Трампа в действии: в Индии обвалились доходы от российской нефти

Почему пошлины Трампа признали незаконными?

Суд разрешил оставить пошлины в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа шанс подать апелляцию в Верховный суд США.

Трамп превратил пошлины в ключевой инструмент внешней политики США во время своего второго президентского срока. Он использовал пошлины как средство давления и пересмотра торговых соглашений со странами-экспортерами.

С одной стороны, это дало администрации Трампа рычаги для получения экономических уступок от партнеров, но с другой – вызвало дополнительную нестабильность на финансовых рынках.

Закон предоставляет президенту широкие полномочия принимать ряд мер в ответ на объявление чрезвычайного положения, но среди этих полномочий нет права вводить тарифы, пошлины или любые другие сборы, а также облагать налогами,

– говорится в решении суда.

Решение приняли большинством – семь голосов против четырех. Стоит также отметить, что оно касалось законности так называемых "взаимных" пошлин, которые Трамп ввел в рамках своей торговой войны, а также отдельного пакета пошлин, введенного в феврале против Китая, Канады и Мексики.

В то же время решение суда не касается пошлин, наложенных на основании другого законодательства, в частности тарифов Трампа на импорт стали и алюминия.

Решение Апелляционного суда США прокомментировал и сам Дональд Трамп.

Все пошлины продолжают действовать! Сегодня крайне предвзятый апелляционный суд ошибочно решил, что наши пошлины следует отменить, но и там знают, что Соединенные Штаты Америки в конце концов победят,

– написал политик в собственной соцсети Truth Social.

По его словам, если пошлины когда-либо отменят, это станет полной катастрофой для страны. Президент подчеркнул, что такой шаг сделает США финансово слабыми.

В своей публикации Трамп отметил, что Соединенные Штаты "больше не будут терпеть колоссальные торговые дефициты и несправедливые пошлины и нетарифные торговые барьеры", которые вводят другие страны.

Теперь, с помощью Верховного суда Соединенных Штатов, мы используем их (пошлины, – 24 Канал) на благо нашей нации и сделаем Америку снова богатой, сильной и могущественной!

– подытожил президент.

Как Трамп ведет торговую войну?