Нові ставки тарифів на експорт до США стали для багатьох країн справжнім викликом. Однак міністр фінансів Скотт Бесент натякнув, що мита можуть поступово знизитися.

За якої умови США знизять тарифи?

Вашингтон може знизити тарифи для тих країн, з якими покращиться торгівельний дисбаланс, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Бессента для Nikkei.

З часом тарифи мають бути як кубик льоду, що тане,

– заявив Бессент.

За словами міністра, головна мета застосування нових тарифів адміністрацією Трампа – збалансувати нинішній дефіцит, який станом на 2024 рік склав 1,18 трильйона доларів і є найбільшим серед усіх великих країн.

Він додав, що дефіцит такого масштабу потенційно може призвести до фінансової кризи, однак можливість до зниження або скасування тарифів існує за однієї умови..

Якщо виробництво повернеться до США, ми будемо імпортувати менше. Отже, досягнемо балансу,

– наголосив Бессент.

Важливо! Президент Дональд Трамп на початку серпня оголосив про запровадження нових тарифів проти близько сорока країн. розмір мит коливаються від 10% до 41%. За підрахунками аналітиків, з впровадженням нових тарифних ставок середній рівень мит у США становить 18,6%.

Які торгівельні переговори ще тривають?

Бессент також торкнувся теми торгівельних переговорів, які ще тривають. Міністр сподівається, що угоди вдасться укласти ще до кінця жовтня.

Наразі для Вашингтона найважливішими залишаються перемовини з Китаєм.

За словами Бессента, ці переговори є складними, оскільки у Китаю "неринкова економіка, а неринкові економіки мають інші цілі".

Ми вважаємо, що багато продукції продається нижче собівартості. Це програма зайнятості. У них є цілі щодо працевлаштування і виробництва, а не прибутковості,

– додав міністр.

Він пояснив, що тарифна політика США – це спосіб збільшити податкові надходження та захистити галузі американської економіки, а ще Трамп "використовує її також для переговорів у зовнішній політиці".

Варто знати! Раніше повідомлялося , що США планують оцінювати та перевіряти виконання торгівельних угод з країнами кожного кварталу, однак Бессент цю інформацію не підтвердив.