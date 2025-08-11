Новые ставки тарифов на экспорт в США стали для многих стран настоящим вызовом. Однако министр финансов Скотт Бесент намекнул, что пошлины могут постепенно снизиться.

При каком условии США снизят тарифы?

Вашингтон может снизить тарифы для тех стран, с которыми улучшится торговый дисбаланс, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Бессента для Nikkei.

Со временем тарифы должны быть как кубик льда, что тает,

– заявил Бессент.

По словам министра, главная цель применения новых тарифов администрацией Трампа – сбалансировать нынешний дефицит, который по состоянию на 2024 год составил 1,18 триллиона долларов и является крупнейшим среди всех крупных стран.

Он добавил, что дефицит такого масштаба потенциально может привести к финансовому кризису, однако возможность к снижению или отмене тарифов существует при одном условии...

Если производство вернется в США, мы будем импортировать меньше. Итак, достигнем баланса,

– подчеркнул Бессент.

Важно! Президент Дональд Трамп в начале августа объявил о введении новых тарифов против около сорока стран. размер пошлин колеблются от 10% до 41%. По подсчетам аналитиков, с внедрением новых тарифных ставок средний уровень пошлин в США составляет 18,6%.

Какие торговые переговоры еще продолжаются?

Бессент также коснулся темы торговых переговоров, которые еще продолжаются. Министр надеется, что соглашения удастся заключить еще до конца октября.

Сейчас для Вашингтона важнейшими остаются переговоры с Китаем.

По словам Бессента, эти переговоры являются сложными, поскольку у Китая "нерыночная экономика, а нерыночные экономики имеют другие цели".

Мы считаем, что много продукции продается ниже себестоимости. Это программа занятости. У них есть цели по трудоустройству и производству, а не прибыльности,

– добавил министр.

Он пояснил, что тарифная политика США – это способ увеличить налоговые поступления и защитить отрасли американской экономики, а еще Трамп "использует ее также для переговоров во внешней политике".

