"Застряг у 80-х і не розуміє бізнесу": Тім Волз розвінчав міф про Трампа на тлі введення мит

Трамп 2 квітня ввів мита на імпорт до США і назвав це "Декларацією економічної незалежності". На це навіть у Штатах з'явилися неоднозначні реакції.

Зокрема, губернатор Міннесоти Тім Волз заявив, що Трамп застряг у 80-х. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ефірі MSNBC.

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Трамп веде до банкрутства США, – Волз

Тім Волз розкритикував Трампа за нові тарифи США.

Трамп застряг у 80-х і не розуміє бізнесу. Він застряг – його музика, його одяг, його мислення. Він займається митами цілу вічність, і кожен економіст – консервативний чи ліберальний – скаже вам, що вони просто не працюють,

– сказав він.

Губернатор вважає, що Трамп не знає, як працює торгівля. А те, що американський президент розуміється у цьому назвав міфом.

"Я думаю, що найбільший міф, який увічнили в цій країні, – це те, що Дональд Трамп розуміється на бізнесі", – додав Волз.

Губернатор Міннесоти наголосив, що Трамп довів до банкрутства усе, у чому брав участь, а нині веде до цього США.