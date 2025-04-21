Південна Корея не буде опиратися митам Трампа через "історичний борг" країни перед США, – FT
- Південна Корея вирішила не чинити опір митам у 25 %, введеним Дональдом Трампом, через свій "історичний борг" перед США.
- Хан Док Су планує вступити в переговори з американцями для пошуку "взаємовигідних" рішень.
Попри угоду про вільну торгівлю, у межах якої Південна Корея фактично не стягує мита на американські товари, Дональд Трамп увів тарифи у 25 %. Натомість виконувач обов'язків президента Хан Док Су заявив – його країна "не чинитиме опору".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times. У Південній Кореї посилаються на "історичний борг" перед Вашингтоном.
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"Борг вдячності"
За словами Хан Док Су, роль США "була величезною в тому, аби зробити Корею такою, якою вона є зараз", зокрема комфортним інвестиційним середовищем для іноземців. Після Корейської війни американці надали допомогу, гарантії безпеки та технології.
Наша промислова потужність, наш фінансовий розвиток, наша культура, зростання й багатство багато в чому завдячують допомозі США,
– сказав виконувач обов'язків президента.
Зважаючи на цей "борг вдячності", Сеул вступить у переговори з Трампом, намагаючись знайти "більш взаємовигідні для обох рішення", а не сприймати тарифи як щось, проти чого треба боротися.
Нагадаємо, президент США впевнений в укладенні торгівельної угоди з ЄС до кінця 90-денної тарифної паузи. Про це він заявив 17 квітня на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.