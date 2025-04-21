Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. В Южной Корее ссылаются на "исторический долг" перед Вашингтоном.

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"Долг благодарности"

По словам Хан Док Су, роль США "была огромной в том, чтобы сделать Корею такой, какой она есть сейчас", в частности комфортной инвестиционной средой для иностранцев. После Корейской войны американцы предоставили помощь, гарантии безопасности и технологии.

Наша промышленная мощность, наше финансовое развитие, наша культура, рост и богатство во многом обязаны помощи США,

– сказал исполняющий обязанности президента.

Учитывая этот "долг благодарности", Сеул вступит в переговоры с Трампом, пытаясь найти "более взаимовыгодные для обоих решения", а не воспринимать тарифы как нечто, против чего надо бороться.

Напомним, президент США уверен в заключении торгового соглашения с ЕС до конца 90-дневной тарифной паузы. Об этом он заявил 17 апреля на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.