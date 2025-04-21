Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times. У Південній Кореї посилаються на "історичний борг" перед Вашингтоном.

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"Борг вдячності"

За словами Хан Док Су, роль США "була величезною в тому, аби зробити Корею такою, якою вона є зараз", зокрема комфортним інвестиційним середовищем для іноземців. Після Корейської війни американці надали допомогу, гарантії безпеки та технології.

Наша промислова потужність, наш фінансовий розвиток, наша культура, зростання й багатство багато в чому завдячують допомозі США,

– сказав виконувач обов'язків президента.

Зважаючи на цей "борг вдячності", Сеул вступить у переговори з Трампом, намагаючись знайти "більш взаємовигідні для обох рішення", а не сприймати тарифи як щось, проти чого треба боротися.

Нагадаємо, президент США впевнений в укладенні торгівельної угоди з ЄС до кінця 90-денної тарифної паузи. Про це він заявив 17 квітня на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.