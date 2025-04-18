Встреча Трампа с Мелони

17 апреля премьер-министр Италии Джорджия Мелони стала первым европейским лидером, которая посетила Белый дом после объявления Трампом о приостановлении повышения тарифов, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Дональд Трамп ранее положительно высказывался о Мелони, а ее отношения с Илоном Маском, которого она называла "блестящим человеком", вероятно, усилили эту симпатию.

Администрация США не спешит с публичными объявлениями, но впоследствии обещает представить ряд соглашений. Трамп отметил, что не имеет запланированной встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако его команда уже провела немало переговоров со странами-партнерами, в частности с Японией.

Тарифная война продолжается

Ранее, 9 апреля, Трамп назвал свою тарифную стратегию "войной с миром", но впоследствии смягчил формулировку, заявив, что это "вовсе не война". Он также заявил, что иностранные лидеры активно ищут пути к договоренностям и, по его словам, "делают все, чтобы заключить соглашения с США".

2 апреля администрация Трампа ввела так называемые "взаимные" пошлины, которые распространяются на около 185 стран. Минимальный уровень тарифа установлен на отметке 10%, и Украина также попала в список стран, на которые распространяется это решение.

9 апреля Дональд Трамп объявил о 90-дневной паузе на введение новых американских пошлин, но одновременно повысил тариф для Китая до 125%, объяснив это "отсутствием уважения" со стороны Пекина.

Напомним! Впоследствии администрация Белого дома уточнила, что общий уровень пошлин для китайских товаров составляет 145% – к основному тарифу добавлено еще 20% за участие КНР в цепочках поставок фентанила в США.