Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сенаторы-республиканцы боятся Трампа и его мести

Сенатор от Республиканской партии США Лиза Мурковски объявила на этой неделе, что угроза политической мести со стороны президента Трампа является достаточно реальной, чтобы заставить ее волноваться говорить о его тарифах, исполнительные приказы и сокращение федеральных агентств.

Замечания Мурковски, записаны в видео, опубликованном Anchorage Daily News, прозвучали в понедельник в ответ на вопрос о том, что она скажет людям, которые боятся изменений политики, внедренных Трампом и его советниками.

"Мы все боимся", – сказала Мурковски на саммите лидеров некоммерческих организаций в Аляске.

Она подчеркнула, что находится в такой политической ситуации, где раньше не была, и часто чувствует тревогу, когда выражает свое мнение. По ее словам, месть – реальная угроза, и это несправедливо в политической среде.

Указывается, что представитель Белого дома Тейлор Роджерс заявил, что "единственным возмездием президента Трампа является успех и исторические достижения американского народа".

Мурковски является одной из немногих республиканцев в Сенате, которые были готовы критиковать политику Трампа, выступать против некоторых его кандидатов в Кабмин и голосовать за отмену его пошлин против Канады.

В Anchorage Daily News сообщали, что в понедельник Мурковски раскритиковал подход нынешней администрации Трампа к внедрению изменений в политику и сокращение правительственных услуг, назвав некоторые из них "незаконными".