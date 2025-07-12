Трамп оголосив запровадження 30% мита проти ЄС та Мексики з 1 серпня

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 30% мит на імпорт продукції з Мексики та країн Європейського Союзу. Рішення набуде чинності 1 серпня.

Трамп не уточнив, на які саме товари запроваджено мито. Про це він написав на своїй платформі Truth Social, яка недоступна в Україні.

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Які нові мита запровадив Трамп?

У дописі не конкретизується, на які саме групи товарів поширюється новий тариф. Однак цей крок, імовірно, ще більше загострить торгівельні відносини між США, Мексикою та ЄС, які вже раніше були напруженими через протекціоністський та економічно націоналістичний курс адміністрації Трампа.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на цю заяву, зазначивши, що це неодмінно завдасть збитків бізнесу та споживачам як у Євросоюзі, так і у США.

Ми, як і раніше, готові продовжувати роботу над угодою до 1 серпня. Водночас ми зробимо всі необхідні кроки для захисту інтересів ЄС, включаючи вжиття відповідних заходів, якщо це буде потрібно,

– заявила фон дер Ляєн.

Також на початку тижня президент США анонсував нові обмеження на імпорт з Японії, Південної Кореї, Канади та Бразилії. Окрім того, він оголосив про введення 50% мита на мідь.

Нагадаємо, США з 1 серпня також вводять нові тарифи проти Канади у розмірі 35%. Трамп повідомив прем’єр-міністру Канади Марку Карні, що нова ставка зростатиме, якщо Канада вдасться до заходів у відповідь.