"Їм варто бути обережними": Трамп погрожує Британії "великими митами"

Президент Дональд Трамп пригрозив запровадити проти Великої Британії "великі мита" на імпорт. США підуть на такий крок, якщо британський уряд не скасує податок на цифрові послуги.

Чому Трамп погрожує митами Британії?

Про це американський лідер розповів в інтерв’ю виданню The Telegraph.

У Вашингтоні вважають, що цей податок несправедливий щодо американських технологічних гігантів. Зокрема, мова йде про такі компанії як Apple, Google та Meta.

Мені не подобається, коли вони націлюються на американські компанії, тому що, по суті, йдеться про наші великі американські компанії – незалежно від того, подобаються вони нам чи ні, це наші компанії і найкращі у світі,

– зазначив Трамп.

Президент наголосив, що США вже розглядають варіанти, як відповісти на британський податок на цифрові послуги. І одним зі способів тиску можуть бути саме нові тарифи, які Трамп так полюбляє.

Дональд Трамп Президент США Ми дуже легко можемо відповісти, просто запровадивши великі мита проти Британії. Тож їм варто бути обережними. Якщо вони не скасують цей податок, ми, ймовірно, введемо великі тарифи.

Раніше, нагадаємо, Трамп відкрито зізнавався, що його улюбленим словом є "тариф". Про це він заявив у своїй промові до нації з нагоди 11 місяців перебування на посаді президента, пише Fortune. Він всіляко захищає своє тарифну політику, а всіх незгодних з нею нещадно критикує.

Важливо! Податок на цифрові послуги у Британії передбачає 2% зборів з доходів від соціальних мереж, пошукових систем і онлайн-маркетплейсів. Він поширюється на доходи великих цифрових платформ у країні. За офіційними прогнозами, до 2030 року він може приносити близько 1,4 мільярда фунтів стерлінгів до державного бюджету щороку.

Як Трамп раніше погрожував Британії?

Це не вперше Трамп погрожує Британії за останній час. Нещодавно глава Білого дому пригрозив переглянути торгівельну угоду між країнами, яку вони уклали минулого року.

Американський президент заявив, що США запропонували Лондону "дуже хорошу угоду", але все легко може змінитися.

Він розкритикував британського прем’єр-міністра Кіра Стармера через його позицію щодо війни на Близькому Сході. Трамп незадоволений, що Британія не підтримала його в атаках на Іран.

Однак очільник британського різко відповів американському лідеру і залишився при своїй думці.

Це не наша війна, і на мене чинять значний тиск, щоб я обрав інший курс. Я не збираюся змінювати свою думку. Я не поступлюся,

– наголосив Стармер.

Зауважте! Ці заяви пролунали напередодні візиту короля Великої Британії до США. І хоча американський президент критикує уряд Стармера, але інакше ставиться до британського монарха. Він навіть заяви, що король цілком може допомогти відновити особливі відносини між країнами.

Що відомо про торгівельну угоду США та Британії?