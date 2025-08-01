Президент Дональд Трамп у четвер, 31 липня, підписав указ, яким запровадив нові "дзеркальні" тарифи на імпорт до США для понад 40 країн. Вони набудуть чинності вже з 7 серпня.

Які нові тарифи запровадив Трамп?

Ставки нових тарифів Трампа коливаються від мінімальних 10%, встановлених як базова ставка для всього імпорту до США, до 41% на товари з Сирії, розповідає 24 Канал з посиланням на The Hill.

Дивіться також Відносини між країнами "замерзають": як мита США вдарять по Індії

В указі президента зазначається, що деякі торгівельні партнери під час перемовин погодилися на умови США, чим продемонстрували "наміри усунути торгові бар’єри".

Інші торгові партнери, попри переговори, запропонували умови, які, на мою думку, не усувають належним чином дисбаланси у наших торговельних відносинах або не забезпечують достатньої узгодженості зі США",

– йдеться в документі.

Тому для деяких країн нові мита знизилися у порівнянні зі встановленими у квітні, а для інших – навпаки зросли:

Ангола – з 32% до 15%;

Бангладеш – з 37% до 20%;

Боснія і Герцеговина – з 35% до 30%;

Ботсвана – з 37% до 15%;

Бруней – з 24% до 25%;

Камбоджа – з 49% до 19%;

Камерун – з 11% до 15%;

Чад – з 13% до 15%;

Кот-д'Івуар – з 21% до 15%;

Демократична Республіка Конго – з 11% до 15%;

Екваторіальна Гвінея – з 13% до 15%;

Європейський Союз – з 20% до 15% (для більшості товарів);

Фолклендські острови – з 41% до 10%;

Фіджі – з 32% до 15%;

Гайана – з 38% до 15%;\

Індія – з 26% до 25%;

Індонезія – з 32% до 19%;

Ірак – з 39% до 35%;

Ізраїль – з 17% до 15%;

Японія – з 24% до 15%;

Йорданія – з 20% до 15%;

Казахстан – з 27% до 25%;

Лаос – з 48% до 40%;

Лесото – з 50% до 15%;

Лівія – з 31% до 30%;

Ліхтенштейн – з 37% до 15%;

Мадагаскар – з 47% до 15%;

Малаві – з 17% до 15%;

Малайзія – з 24% до 19%;

Маврикій – з 40% до 15%;

Молдова – з 31% до 25%;

Мозамбік – з 16% до 15%;

М'янма – з 44% до 40%;

Намібія – з 21% до 15%;

Науру – з 30% до 15%;

Нігерія – з 14% до 15%;

Північна Македонія – з 33% до 15%;

Пакистан – з 29% до 19%;

Філіппіни – з 17% до 19%;

Сербія – з 37% до 35%;

Південна Корея – з 30% до 15%;

Шрі-Ланка – з 44% до 20%;

Швейцарія – з 31% до 39%;

Тайвань – з 32% до 20%;

Таїланд – з 36% до 19%;

Туніс – з 28% до 25%;

Вануату – з 22% до 15%;

В'єтнам – з 46% до 20%;

Замбія – з 17% до 15%;

Зімбабве – з 18% до 15%.

Для країн, які мають профіцит торгівельного балансу зі США, застосовуватимуть мито у розмірі 10%.

Важливо! Нові тарифи застосовуватимуть на імпорт з цих країн до США через 7 днів після підписання закону, тобто з 7 серпня. За цей час Прикордонно-митна служба США має внести необхідні зміни, щоб стягувати оновлені мита.

Які ще тарифи увів Трамп?

Окрім того, напередодні Трамп оголосив, що запроваджує 50% мита проти Бразилії. Президент частково пояснив це рішення судовим переслідуванням колишнього президента Жаїра Болсонару через його спроби залишитися при владі після програшу на виборах.

Також Трамп повідомив що запровадить проти Канади мита у розмірі 35% – це, мовляв, викликане його невдоволенням через потрапляння фентанілу до США.

Важливо! Фахівці зазначають, що нові тарифи Трампа можуть змінити глобальну торгівельну систему. Однак вони хоча б поклали край місяцям очікувань, протягом яких ринки перебували в напруженні, не знаючи, чого чекати від США.