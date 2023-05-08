Відключення світла та підвищення тарифів: як може змінитися ситуація з електроенергією влітку

Підвищити тарифи на світло мали ще у квітні, однак це рішення відтермінували до літа. Це у будь-якому випадку відбудеться, адже немає грошей ані щоб покрити усі дотування, ані відновити енергосистему внаслідок російських масових атак. Втім ще однією проблемою можуть стати тимчасові відключення.

Після ракетних атак – тривале відновлення

Як повідомляють у звіті Світового банку, внаслідок ракетних масових атак в Україні пошкоджено 60% генерації. Однак кошти на відновлення енергетичної інфраструктури відсутні як у виробників, так і у компаній із розподілу.

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Тож в уряді попередили, що рішення про підвищення доведеться ухвалити. Про це розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров під час ефіру національного телемарафону, передає 24 Канал.

Окрім цього, влітку ситуація з електроенергією може ускладнитися. В Укренерго кажуть, що всі великі ТЕС та ГЕС потребують ремонту, а отже будуть нові виклики пов'язані зі тривалістю робіт.

Тарифи у будь-якому випадку зміняться

Фарід Сафаров додав, попри те, що ціни подорожчають, незахищені верстви населення отримають належну допомогу із покриттям рахунків за світло. Фінансування для цих категорій надходитимуть від експорту електроенергії, а також від партнерів, хоч переговори щодо цього ще тривають.

У коментарі 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін теж зауважив, що підвищення тарифів неминуче, адже потрібні великі кошти на відновлення.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Однак коли це відбудеться – питання політичне, адже рішення прийматиме Кабмін. Втім це робитимуть більше з соціальної точки зору, тобто для населення підвищення робитимуть менш болісним.

За словами експерта, розглядають різні версії тарифів, як от підвищення на 30 – 50%, тобто на 2 – 4 гривень.

Нагадуємо, що одними із варіантів були тарифи на рівні 2,40 гривні та 2,80 гривні за кіловат-годину.

Невже будуть знову відключення світла

Як заявили в Укренерго, це перше літо в історії України, коли не буде доступна Запорізька атомна електростанція АЕС. Вона займала близько 25% у структурі виробництва електроенергії. Тому ремонтна кампанія влітку буде найважчою.

Юрій Щедрін підтвердив те, що українці можуть знову жити із графіками відключення світла.

Теоретично відключення можливі, адже великі АЕС потребують ремонту. Минулого року взимку вони працювали на піку навантаження, а тому на ремонт майже не виводилися. Тому щоб підготувати їх до наступного опалювального сезону, їх потрібно відремонтувати,

– каже він.

Поки невідомо скільки пошкоджено блоків, які з них будуть виводити на ремонт та у якій послідовності. Втім панікувати не потрібно, адже при нормальних ситуаціях це не повинно відобразитися на енергоспоживанні. Та й загалом, електрики повинно вистачати для всіх.

Зверніть увагу, що вимикати світло можуть лише точково. Крім того, не менш важливою для ремонту інфраструктури буде погода. Адже якщо у липні – серпні буде дуже спекотно – це додаткове навантаження на електромережу.

Зараз прогнозувати чи будуть планові відключення ми не можемо, але ремонт блоків та профілактика однозначно будуть і це впливатиме на електроспоживання, пояснив Щедрін.

Куди експортує електроенергію Україна / Інфографіка 24 Каналу