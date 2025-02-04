"Тарифні війни" Трампа можуть негативно вплинути на Україну

Додаткові імпортні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, матимуть вплив на українську економіку. Їхній масштабний вплив на глобальну торгівлю може призвести до посилення тарифних війн у світі.

Як тарифні війни Трампа вплинуть на Україну

Запровадження додаткових імпортних тарифів для Мексики, Канади та Китаю матиме як економічний, так і політичний аспект, передає 24 Канал з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Запровадження додаткових імпортних тарифів розглядається як інструмент тиску, спрямований на зменшення нелегальної міграції та наркотрафіку до США, які, за оцінками нової адміністрації, проходять через ці країни.

Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики На зазначені три країни припадає близько 40% всього імпорту і 60% зовнішньо-торгівельного дефіциту США, який має тенденцію до істотного розширення із середини 90-хх і в останні роки сягав до 1 трильйон доларів (0,95 трильйона доларів у 2022 році, 0,78 трильйона доларів у 2023 році). При цьому дефіцит торгівлі із Китаєм є найбільшим (0,28 трильйона доларів у 2023 році), тоді як на Мексику припадає (0,15 трильйона доларів), Канаду (0,06 трильйона доларів).

Розмірковуючи про можливі наслідки, Гетманцев зазначив, що розгортання тарифних війн можуть призвести до таких ефектів:

Зростання інфляції та вартості життя. Підвищення тарифів спричиняє подорожчання імпортних товарів, що впливає на інфляційні очікування. Однак для кінцевих споживачів ці негативні наслідки можуть бути частково компенсовані, якщо національна валюта зміцниться або якщо виробничі потужності будуть перенесені до країн, на які нові тарифи не поширюються. Такий ефект уже спостерігався під час першої каденції Трампа, коли було збільшено мита на китайську продукцію.

Розрив усталених ланцюгів постачання та виробництва. Багато компаній використовують аутсорсинг або переносили виробництва у країни з дешевшою робочою силою. В останні роки ця тенденція частково змінилася на nearshoring – переміщення виробництва ближче, у дружні сусідні країни. Однак введення нових мит може порушити цей процес, що особливо відчутно в таких складних галузях, як автомобілебудування, де виробничі ланцюги включають сотні постачальників.

Для України, як відкритої та малої економіки, торгівельні війни між великими країнами матимуть опосередкований вплив через потенційне скорочення обсягів світової торгівлі та порушення ланцюгів постачання.

Нагадаємо! Трамп на місяць відклав запровадження мит для Мексики в обмін на посилення охорони кордону з боку Мексики.