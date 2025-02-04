Как тарифные войны Трампа повлияют на Украину

Введение дополнительных импортных тарифов для Мексики, Канады и Китая будет иметь как экономический, так и политический аспект, передает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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Введение дополнительных импортных тарифов рассматривается как инструмент давления, направленный на уменьшение нелегальной миграции и наркотрафика в США, которые, по оценкам новой администрации, проходят через эти страны.

Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики На указанные три страны приходится около 40% всего импорта и 60% внешнеторгового дефицита США, который имеет тенденцию к существенному расширению с середины 90-хх и в последние годы достигал до 1 триллиона долларов (0,95 триллиона долларов в 2022 году, 0,78 триллиона долларов в 2023 году). При этом дефицит торговли с Китаем является крупнейшим (0,28 триллиона долларов в 2023 году), тогда как на Мексику приходится (0,15 триллиона долларов), Канаду (0,06 триллиона долларов).

Размышляя о возможных последствиях, Гетманцев отметил, что развертывание тарифных войн могут привести к таким эффектам:

Рост инфляции и стоимости жизни. Повышение тарифов вызывает подорожание импортных товаров, что влияет на инфляционные ожидания. Однако для конечных потребителей эти негативные последствия могут быть частично компенсированы, если национальная валюта укрепится или если производственные мощности будут перенесены в страны, на которые новые тарифы не распространяются. Такой эффект уже наблюдался во время первой каденции Трампа, когда были увеличены пошлины на китайскую продукцию.

Разрыв устоявшихся цепочек поставок и производства. Многие компании используют аутсорсинг или переносили производства в страны с более дешевой рабочей силой. В последние годы эта тенденция частично изменилась на nearshoring – перемещение производства ближе, в дружественные соседние страны. Однако введение новых пошлин может нарушить этот процесс, что особенно ощутимо в таких сложных отраслях, как автомобилестроение, где производственные цепи включают сотни поставщиков.

Для Украины, как открытой и малой экономики, торговые войны между крупными странами будут иметь опосредованное влияние из-за потенциального сокращения объемов мировой торговли и нарушения цепочек поставок.

Напомним! Трамп на месяц отложил введение пошлин для Мексики в обмен на усиление охраны границы со стороны Мексики.