У США очікують зростання цін через нові тарифи на імпорт товарів. Звіт про індекс споживчих цін від Бюро статистики праці (BLS) може лише посилити занепокоєння щодо темпів інфляції.

Як тарифи Трампа можуть вдарити по американцях?

Досі ефект від підвищення Трампом тарифів на імпортні товари був не дуже помітним у США. Однак економісти прогнозують, що ситуація має змінитися вже найближчим часом, оскільки запаси товарів, завезених до запровадження нових мит, вичерпуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Опитування представників бізнесу вже певний час вказують, що підвищення цін неминуче.

Запаси як оптових, так і роздрібних продавців наразі становлять лише 1,3 місяця продажів, що свідчить про те, що бізнесу доведеться продавати товари, вже обкладені митами,

– зазначив головний економіст Pantheon Macroeconomics Семюель Томбс.

Хоча звіт Бюро статистики показав несподіване м'яке зростання цін виробників у серпні, економісти вважають, що більше такого не повториться.

Докази незаперечні – інфляція, пов’язана з митами, неминуче зростатиме, хоча може пройти ще кілька місяців, перш ніж вона проявиться повною мірою,

– упевнений головний економіст в Santander U.S. Capital Markets Стівен Стенлі.

За опитуваннями видання, у серпні індекс споживчих цін у США зріс на 0,3%.

Зростання цін пояснюють, зокрема, підвищенням вартості пального та продуктів.

Також нові мита Трампа вже підняли ціни на каву, вартість якої підскочила найбільше за 2,5 роки в річному порівнянні.

Значно здорожчала і яловичина через імпортні збори та минулі посухи, через які зменшилося поголів'я худоби.

За прогнозами, індекс споживчих цін у США зросте на 2,9% у липні-серпні в річному порівнянні й стане найвищим за останні сім місяців.

Нові тарифи США: що відомо?