Тарифи Трампа вдарять по американцях: бізнес у США готується підняти ціни
- Нові тарифи на імпорт у США можуть призвести до зростання цін на товари, зокрема на пальне, продукти, каву та яловичину, що вже відзначається зростанням індексу споживчих цін (ІСЦ).
- Економісти прогнозують, що бізнесу доведеться підняти ціни на товари, обкладені митами, через вичерпання запасів, завезених до запровадження нових мит, що може посилити інфляцію.
У США очікують зростання цін через нові тарифи на імпорт товарів. Звіт про індекс споживчих цін від Бюро статистики праці (BLS) може лише посилити занепокоєння щодо темпів інфляції.
Як тарифи Трампа можуть вдарити по американцях?
Досі ефект від підвищення Трампом тарифів на імпортні товари був не дуже помітним у США. Однак економісти прогнозують, що ситуація має змінитися вже найближчим часом, оскільки запаси товарів, завезених до запровадження нових мит, вичерпуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Опитування представників бізнесу вже певний час вказують, що підвищення цін неминуче.
Запаси як оптових, так і роздрібних продавців наразі становлять лише 1,3 місяця продажів, що свідчить про те, що бізнесу доведеться продавати товари, вже обкладені митами,
– зазначив головний економіст Pantheon Macroeconomics Семюель Томбс.
Хоча звіт Бюро статистики показав несподіване м'яке зростання цін виробників у серпні, економісти вважають, що більше такого не повториться.
Докази незаперечні – інфляція, пов’язана з митами, неминуче зростатиме, хоча може пройти ще кілька місяців, перш ніж вона проявиться повною мірою,
– упевнений головний економіст в Santander U.S. Capital Markets Стівен Стенлі.
За опитуваннями видання, у серпні індекс споживчих цін у США зріс на 0,3%.
- Зростання цін пояснюють, зокрема, підвищенням вартості пального та продуктів.
- Також нові мита Трампа вже підняли ціни на каву, вартість якої підскочила найбільше за 2,5 роки в річному порівнянні.
- Значно здорожчала і яловичина через імпортні збори та минулі посухи, через які зменшилося поголів'я худоби.
За прогнозами, індекс споживчих цін у США зросте на 2,9% у липні-серпні в річному порівнянні й стане найвищим за останні сім місяців.
Нові тарифи США: що відомо?
Президент Дональд Трамп запровадив нові тарифи проти торгівельних партнерів США. Зокрема, 31 липня він підписав указ про введення так званих "дзеркальних" тарифів на імпорт із більш ніж 40 країн. За документом, базова ставка мит для всіх товарів, що ввозяться до США, склала 10%, а для окремих держав, зокрема Сирії, тарифи були підвищені до 41%.
Також ЄС та США уклали торгівельну угоду: ставка мит склала 15%. Дональд Трамп оголосив, що нові тарифи поширюватимуться на більшість товарів, які імпортуються з 27 країн ЄС, назвавши цю домовленість "найбільшою угодою, укладеною коли-небудь з блоком".
Однак у п’ятницю, 29 серпня, Апеляційний суд США визнав незаконними більшість мит, запроваджених Трампом. Це рішення суттєво послабило один із головних інструментів міжнародної економічної політики президента. Водночас суд дозволив зберегти дію тарифів до 14 жовтня, аби адміністрація Трампа мала час оскаржити вердикт у Верховному суді.