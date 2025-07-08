"Пропозиція – це не те слово": ЄС та США не можуть домовитися про нові тарифи

Міністерка фінансів Швеції назвала пропозицію Трампа щодо нових мит "дійсно поганою". Так вона прокоментувала вимогу США погодитися на базові 10% мита на увесь європейський експорт.

Пропозиція Трампа до ЄС щодо тарифів

Зауваження Елізабет Свантессон підкреслюють розбіжності в блоці щодо того, як підходити до переговорів протягом тритижневого періоду продовження, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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На запитання, що вона думає про пропозицію США, яка включає деякі поступки щодо експорту автомобілів та алкоголю, вона відповіла, що це "дійсно погана пропозиція". Водночас вона, здається, змирилася з необхідністю прийняти базовий 10% тариф – у п'ять разів більше, ніж середній тариф на експорт ЄС до США.

Зараз я думаю, що нам просто потрібно підготуватися до того, що ми матимемо щонайменше 10%. Чи думаю я, що це добре? Ні, це справді погано. Але ми повинні знати, на що погоджуємося

– сказала Свантессон.

За словами посадовиці, що торговельна невизначеність стримує шведську економіку і це одна з причин для швидкої угоди, якої вимагав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Але вона наполягала, що ЄС не повинен погоджуватися на погану угоду.

Що відомо про нові тарифи Трампа

8 липня Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії, Казахстану, Лаосу, Мʼянми та Південної Африки.

На Японію, Південну Корею, Малайзію та Казахстан планують накласти тариф у 25%. На продукцію з Південної Африки – 30%, з Лаосу та Мʼянми – 40%. Аналогічні листи отримали й Туніс, Індонезія, Боснія, Бангладеш, Сербія, Камбоджа, Таїланд та деякі інші.

Проте одразу ж Білий дім оприлюднив указ Трампа про продовження торгівельних переговорів до 1 серпня. Тобто 47 президент США знову відтермінував введення тарифів (нинішня пауза мала скінчитися 9 липня).

Країни можуть уникнути нових тарифів, якщо до цього часу вдасться досягти домовленостей.