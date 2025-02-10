Україна та ЄІБ уклали важливі угоди: мільйони євро на відновлення енергетики та інфраструктури

Європейський інвестиційний банк виділяє мільйонну суму на відновлення критичної інфраструктури та впровадження заходів з енергоефективності. Скільки отримає Україна та на що саме, читайте далі.

Скільки коштів вдалось залучити Україні

Зокрема, банк виділяє 16,5 мільйона євро гривень лише на відновлення критичної інфраструктури та реалізацію заходів з енергоефективності, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 Канал. Підписання угоди відбулося під час зустрічі з Президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

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Друга угода, за словами прем'єра, передбачає отримання 100 мільйонів євро для відновлення об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я та житлового сектору.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Окремо під час зустрічі з пані Кальвіно обговорили фінансування у межах нашої двосторонньої співпраці. Загалом портфель проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 мільярда євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.

Шмигаль також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Європейський інвестиційний банк вже мобілізував понад 2 мільярди євро для підтримки України.