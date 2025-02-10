Сколько средств удалось привлечь Украине
В частности, банк выделяет 16,5 миллиона евро гривен только на восстановление критической инфраструктуры и реализацию мероприятий по энергоэффективности, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. Подписание соглашения состоялось во время встречи с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.
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Второе соглашение, по словам премьера, предусматривает получение 100 миллионов евро для восстановления объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищного сектора.
Отдельно во время встречи с госпожой Кальвино обсудили финансирование в рамках нашего двустороннего сотрудничества. В целом портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине является одним из крупнейших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 миллиарда евро. Это проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.
Шмыгаль также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Европейский инвестиционный банк уже мобилизовал более 2 миллиардов евро для поддержки Украины.