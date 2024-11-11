Умови надання субсидій змінилися: хто тепер зможе розраховувати на допомогу

Раніше будь-яка одноразова покупка на суму понад 50 тисяч гривень автоматично позбавляла права на отримання субсидії. Втім, уряд оновив умови надання субсидії.

Нові граничні суми разової покупки для субсидії

Кабінет Міністрів України вирішив підвищити граничну суму одноразової покупки, яка не впливає на призначення субсидій. Відтак, нова сума складає 100 тисяч гривень, що вдвічі більше попереднього ліміту, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Уряд також ухвалив, що придбання генераторів вартістю до 150 тисяч гривень або одноразовий платіж за кредитом на таку покупку не впливатимуть на право отримання субсидії.

Нагадаємо! У звʼязку із стартом опалювального сезону в Україні змінився розмір субсидії. Для більшості громадян перерахунок був проведений автоматично ще у жовтні.

Мінсоцполітики також уточнило, що якщо сімʼї використовують менше електроенергії через її відключення. Трозмір субсидії або пільги на ЖКП не зменшуватиметься та таким чином залишатиметься на попередньому рівні.