Нова допомога на дітей в Україні: як оформити виплати
Джерело:Мінсоцполітики
Відповідно до розробленої Мінсоцполітики постанови, в Україні запроваджується нова допомога на дітей. Однак, вона передбачена лише за однієї умови.
Хто зможе оформити нову допомогу
Нова допомога для дітей передбачена для родин, у яких тимчасово є діти, що втратили батьківське піклування. Такі діти можуть перебувати як під опікою родичів або прийомних батьків, так і у дитячому будинку сімейного типу.
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Звернутися із заявою про призначення допомоги на дитину протягом 6 місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину.Зауважте! Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сімʼї продовжено наказом Служби у справах дітей.
Відповідно, заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад на такій підставі, коли батьки або один з батьків дитини:
- помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);
- перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;
- перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;
- перебуває у полоні держави-агресора;
- позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором.
- виплату може оформити представник прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.
Які актуальні розміри допомоги на дитину
Обсяг виплат дорівнює тим, які держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
Розміри виплати передбачаються наступні:
- 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину;
- 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю.