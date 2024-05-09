Хто зможе оформити нову допомогу

Нова допомога для дітей передбачена для родин, у яких тимчасово є діти, що втратили батьківське піклування. Такі діти можуть перебувати як під опікою родичів або прийомних батьків, так і у дитячому будинку сімейного типу.

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Звернутися із заявою про призначення допомоги на дитину протягом 6 місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину.

Зауважте! Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сімʼї продовжено наказом Служби у справах дітей.

Відповідно, заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад на такій підставі, коли батьки або один з батьків дитини:

помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;

перебуває у полоні держави-агресора;

позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором.

виплату може оформити представник прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Зверніть увагу! Тимчасова допомога виплачуватиметься на особовий рахунок отримувача в банку. Також вона може виплачуватися у відділенні пошти за місцем проживання.

Які актуальні розміри допомоги на дитину

Обсяг виплат дорівнює тим, які держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Розміри виплати передбачаються наступні:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину;

3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю.