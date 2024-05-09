Кто сможет оформить новую помощь

Новая помощь для детей предусмотрена для семей, в которых временно есть дети, потерявшие родительскую опеку. Такие дети могут находиться как под опекой родственников или приемных родителей, так и в детском доме семейного типа.

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Обратиться с заявлением о назначении пособия на ребенка в течение 6 месяцев может человек, к которому временно устроен ребенок.

Заметьте! Предоставление помощи может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье продлен приказом Службы по делам детей.

Соответственно, заявление можно подать в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительных органов территориальных общин на таком основании, когда родители или один из родителей ребенка:

умер или погиб (а другой родитель не выполняет своих обязанностей);

находится во временной оккупации, окружении;

находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признан таковым;

находится в плену государства-агрессора;

лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором.

выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

Обратите внимание! Временная помощь будет выплачиваться на лицевой счет получателя в банке. Также она может выплачиваться в отделении почты по месту жительства.

Какие актуальные размеры пособия на ребенка

Объем выплат равен тем, которые государство выплачивает на поддержку детей, что уже имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Размеры выплаты предусматриваются следующие:

2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка;

3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, на каждого ребенка с инвалидностью.