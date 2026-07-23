Понад 200 позицій: Каллас розповіла подробиці про новий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз ухвалив найбільший санкційний пакет проти Росії за останні чотири роки. Нові обмеження охоплюють сотні компаній і фінансових установ, а в Брюсселі вже заявили про підготовку наступних санкцій.

Які обмеження увійшли до нового пакета санкцій ЄС

Європейський Союз затвердив найбільший пакет санкцій проти Росії за останні чотири роки. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, до нового санкційного пакета увійшли 218 позицій. Серед іншого, обмеження запровадили проти понад 100 російських банків і операторів криптобірж, що має ускладнити доступ Росії до міжнародних фінансових операцій.

Крім того, санкції поширилися на нафтопереробні заводи в Росії та Білорусі, а також на понад 50 підприємств оборонно-промислового комплексу. Також під обмеження потрапили більш ніж 40 суден, які, за даними ЄС, використовувалися для підтримки російської економіки та обходу раніше запроваджених санкцій.

У Брюсселі наголосили, що це не останній пакет обмежень. Кая Каллас заявила, що Європейський Союз працює над санкціями, щоб і надалі посилювати економічний тиск на Росію.

Та, все ж, єдності у прийнятті санкцій в ЄС не було. Після кількох тижнів затримок та напружених дискусій Євросоюз у четвер затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Але для цього європейські країни змушені були піти на поступки Греції, яка блокувала ухвалення обмежень.