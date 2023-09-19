Ваша оплата за газ не враховуватиметься: як тепер платити за комуналку

Старий сервіс для оплати за використаний газ більше не дійсний. Про те як тепер оплачувати рахунки розповіли представники "Нафтогазу".

Як тепер платити за газ

У "Нафтогазі" провели розсилку повідомлень, де наголосили, що сервіс 104.ua більше не дійсний, йдеться саме про Київську область. При цьому, тарифи на розподіл газу та реквізити для оплати – не зміняться.

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Переплата АТ "Київоблгаз" збережеться і буде перерахована у платіжки "Нафтогазу". Оплачувати розподіл газу потрібно до 20 числа місяця.