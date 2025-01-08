Скільки Придністров'я зможе протриматися без газу: оновлений прогноз

Самопроголошена "влада" Придністров'я заявила, що запасів газу в регіоні вистачить на 24 дні. Ця інформація була озвучена 8 січня під час засідання "ради безпеки" невизнаної республіки.

На скільки вистачить газу Придністров'ю

Раніше повідомлялося, що газу вистачить лише до 10 січня на півночі регіону та до 20 січня на півдні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NewsMaker.

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Оновлені прогнози пояснили тим, що початкові розрахунки базувалися на показниках енергетичної кризи 2009 року.

У 2009 році, під час енергокризи, придністровці активно обігрівали будинки за допомогою газових конфорок кухонних плит. Зараз більшість використовує електроприлади для обігріву. Природний результат — колосальне зростання навантаження на електромережі,

– зазначає так званий міністр енергетики Сергій Оболоник.

Енергетична криза у Придністров'ї

Після припинення Україною транзиту російського газу у Придністров'ї було відключено централізоване опалення та гаряче водопостачання через нестачу газу. За інформацією місцевої "влади", запаси газу в регіоні можуть вичерпатися до кінця місяця.

Постачання електроенергії з Молдавської ГРЕС, розташованої в невизнаному Придністров'ї, також повністю припинено.

Цікаво! Станція перейшла на використання вугілля і виробляє електроенергію виключно для потреб побутових споживачів та критичної інфраструктури регіону. Водночас електроенергія, вироблена в Молдові, спрямовується лише на внутрішній ринок, а її експорт дозволений тільки у вихідні та святкові дні, в інший час діє заборона.

Для економії електроенергії громадські та комерційні будівлі скоротили внутрішнє освітлення щонайменше на 30% там, де це можливо. Повне вимкнення освітлення стало обов’язковим у приміщеннях, які не використовуються для роботи.