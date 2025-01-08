На скільки вистачить газу Придністров'ю

Раніше повідомлялося, що газу вистачить лише до 10 січня на півночі регіону та до 20 січня на півдні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NewsMaker.

Читайте також Як на Україну вплине відсутність імпорту електроенергії зі Словаччини

Оновлені прогнози пояснили тим, що початкові розрахунки базувалися на показниках енергетичної кризи 2009 року.

У 2009 році, під час енергокризи, придністровці активно обігрівали будинки за допомогою газових конфорок кухонних плит. Зараз більшість використовує електроприлади для обігріву. Природний результат — колосальне зростання навантаження на електромережі,

– зазначає так званий міністр енергетики Сергій Оболоник.

Енергетична криза у Придністров'ї

Після припинення Україною транзиту російського газу у Придністров'ї було відключено централізоване опалення та гаряче водопостачання через нестачу газу. За інформацією місцевої "влади", запаси газу в регіоні можуть вичерпатися до кінця місяця.

Постачання електроенергії з Молдавської ГРЕС, розташованої в невизнаному Придністров'ї, також повністю припинено.

Цікаво! Станція перейшла на використання вугілля і виробляє електроенергію виключно для потреб побутових споживачів та критичної інфраструктури регіону. Водночас електроенергія, вироблена в Молдові, спрямовується лише на внутрішній ринок, а її експорт дозволений тільки у вихідні та святкові дні, в інший час діє заборона.

Для економії електроенергії громадські та комерційні будівлі скоротили внутрішнє освітлення щонайменше на 30% там, де це можливо. Повне вимкнення освітлення стало обов’язковим у приміщеннях, які не використовуються для роботи.