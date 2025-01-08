На сколько хватит газа Приднестровью

Ранее сообщалось, что газа хватит только до 10 января на севере региона и до 20 января на юге, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NewsMaker.

Читайте также Как на Украину повлияет отсутствие импорта электроэнергии из Словакии

Обновленные прогнозы объяснили тем, что первоначальные расчеты базировались на показателях энергетического кризиса 2009 года.

В 2009 году, во время энергокризиса, приднестровцы активно обогревали дома с помощью газовых конфорок кухонных плит. Сейчас большинство использует электроприборы для обогрева. Естественный результат - колоссальный рост нагрузки на электросети,

– отмечает так называемый министр энергетики Сергей Оболоник.

Энергетический кризис в Приднестровье

После прекращения Украиной транзита российского газа в Приднестровье было отключено централизованное отопление и горячее водоснабжение из-за недостатка газа. По информации местных "властей", запасы газа в регионе могут иссякнуть до конца месяца.

Поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанном Приднестровье, также полностью прекращены.

Интересно! Станция перешла на использование угля и производит электроэнергию исключительно для нужд бытовых потребителей и критической инфраструктуры региона. В то же время электроэнергия, произведенная в Молдове, направляется только на внутренний рынок, а ее экспорт разрешен только в выходные и праздничные дни, в другое время действует запрет.

Для экономии электроэнергии общественные и коммерческие здания сократили внутреннее освещение минимум на 30% там, где это возможно. Полное выключение освещения стало обязательным в помещениях, которые не используются для работы.