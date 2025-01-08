Как на Украину влияет импорт из Словакии

Эксперт Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу отметил, что сейчас Украина зависима от импорта электроэнергии.

Читайте также Последний пакет военной помощи от Байдена: успеет ли Украина получить все деньги

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Сейчас Украина зависит от импорта электроэнергии, ведь в энергосистеме до сих пор присутствует дефицит мощности. В 2024 году Украина потеряла более 11 гигаватт мощности из-за массовых обстрелов России.

Обратите внимание! ENTSO-e внедрил для Украины квоту, максимальная возможность импорта сейчас составляет 2 гигаватта. Стоит заметить, что 300 мегаватт из этого количества должно отдаваться Молдове.

А вот Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу заметил, что Украина критически не зависит от импорта электроэнергии. Хотя, он и остается важным.

К тому же Рябцев назвал долю Словакии в общем импорте условной. Она сейчас составляет ориентировочно 400 мегаватт.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Поэтому если Словакия не будет предоставлять электроэнергию, то это может компенсировать Польша. Это не является критическим для Украины. Кроме того, в таком случае Словакия побьет саму себя, потому что для страны такая торговля является выгодной.

Обратите внимание! По словам Рябцева, Украина потребляет около 13 гигаватт электрической энергии.