Як на Україну впливає імпорт зі Словаччини
Експерт Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що зараз Україна залежна від імпорту електроенергії.
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Наразі Україна залежить від імпорту електроенергії, адже в енергосистемі досі присутній дефіцит потужності. У 2024 році Україні втратила понад 11 гігаватів потужності через масові обстріли Росії.
Зауважте! ENTSO-e впровадив для України квоту, максимальна можливість імпорту зараз складає 2 гігавати. Варто зауважити, що 300 мегаватів з цієї кількості має віддаватися Молдові.
А от Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу зауважив, що Україна критично не залежить від імпорту електроенергії. Хоча, він і залишається важливим.
До того ж Рябцев назвав частку Словаччини у загальному імпорті умовною. Вона зараз складає орієнтовно 400 мегаватів.
Відтак якщо Словаччина не надаватиме електроенергію, то це може компенсувати Польща. Це не є критичним для України. Крім того, у такому випадку Словаччина побʼє ж саму себе, бо для країни така торгівля є вигідною.
Зверніть увагу! За словами Рябцева, Україна споживає близько 13 гігаватів електричної енергії.