Як на Україну впливає імпорт зі Словаччини

Експерт Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що зараз Україна залежна від імпорту електроенергії.

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Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Наразі Україна залежить від імпорту електроенергії, адже в енергосистемі досі присутній дефіцит потужності. У 2024 році Україні втратила понад 11 гігаватів потужності через масові обстріли Росії.

Зауважте! ENTSO-e впровадив для України квоту, максимальна можливість імпорту зараз складає 2 гігавати. Варто зауважити, що 300 мегаватів з цієї кількості має віддаватися Молдові.

А от Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу зауважив, що Україна критично не залежить від імпорту електроенергії. Хоча, він і залишається важливим.

До того ж Рябцев назвав частку Словаччини у загальному імпорті умовною. Вона зараз складає орієнтовно 400 мегаватів.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Відтак якщо Словаччина не надаватиме електроенергію, то це може компенсувати Польща. Це не є критичним для України. Крім того, у такому випадку Словаччина побʼє ж саму себе, бо для країни така торгівля є вигідною.

Зверніть увагу! За словами Рябцева, Україна споживає близько 13 гігаватів електричної енергії.