Сможет ли Украина получить все средства от Байдена

Несмотря на обещания президента Байдена потратить каждый цент до конца своей каденции, в Пентагоне сообщили, что этого сделать не удастся, передает 24 Канал со ссылкой на журналиста Остапа Яриша.

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Дело в том, что новый пакет помощи будет предоставлен в рамках программы PDA, что означает, что оружие будет доставлено со складов США. Сейчас на это выделено еще 4,3 миллиарда долларов. Впрочем, неиспользованными останутся "более нескольких миллиардов".

Пентагон сообщил, что большинство ранее объявленной помощи по программе PDA поступит в Украину до конца месяца.

Однако точной суммы, как и размера следующего пакета вооружений, не называют. В то же время оружие, которое США заказали для Украины через программу USAI, будет доставлено в течение 2025 и в начале 2026 года.