Крипта у готівку: PayPal запустив новий сервіс

Сервіс PayPal додав нову функцію, яка дозволить конвертувати криптовалюту у долари. Off Ramp здійснюватиме це через цифрові гаманці користувачів.

PayPal запустив новий сервіс

Завдяки функції Off Ramp сервіс зможе підтримувати двосторонні перекази криптоактивів. До слова, раніше компанія підтримувала купівлю криптовалюти за фіат, тобто On Ramp.

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Першим, хто підтримав сервіс, був додаток MetaMask. Згодом до ініціативи приєдналася фірма Ledger.

Послуга доступна для:

криптогаманців;

NFT-маркетплейсів;

децентралізованих програм.

У PayPal додали, що компанії та розробники можуть звернутися до сервісу та додати підтримку On та Off Ramps на свої платформи.

МВФ та РФС порекомендували, як керувати активами

Рада з фінансової стабільності (РФС) та МВФ нагадали, що DeFi-протоколи не відрізняються суттєво від TradFi. Ці платформи здатні посилити наступні ризики:

невідповідність ліквідності та термінів погашення;

операційна крихкість;

взаємопов'язаність та надмірний леверидж.

Заяви про децентралізацію часто не витримують критики. Зараз DeFi може демонструвати неясні, непрозорі, неперевірені структури управління, що легко піддаються маніпулюванню, які можуть наражати користувачів на ризики,

– зазначено у документі.

Вони порекомендували вжити заходів у:

нарощуванні інституційного потенціалу за межами юрисдикцій G20;

посиленні глобальної координації, співробітництва та обміну інформацією;

усуненні прогалин у даних, необхідних для розуміння екосистеми криптовалют, яка швидко змінюється.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.