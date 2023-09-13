Крипта наличными: PayPal запустил новый сервис

Сервис PayPal добавил новую функцию, которая позволит конвертировать криптовалюту в доллары. Off Ramp будет осуществлять это через цифровые кошельки пользователей.

PayPal запустил новый сервис

Благодаря функции Off Ramp сервис сможет поддерживать двусторонние переводы криптоактивов. К слову, ранее компания поддерживала покупку криптовалюты за фиат, то есть On Ramp.

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Первым, кто поддержал сервис, было приложение MetaMask. Позже к инициативе присоединилась фирма Ledger.

Услуга доступна для:

криптокошельков;

NFT-маркетплейсов;

децентрализованных программ.

В PayPal добавили, что компании и разработчики могут обратиться к сервису и добавить поддержку On и Off Ramps на свои платформы.

МВФ и СФС порекомендовали, как управлять активами

Совет по финансовой стабильности (СФС) и МВФ напомнили, что DeFi-протоколы не отличаются существенно от TradFi. Эти платформы способны усилить следующие риски:

несоответствие ликвидности и сроков погашения;

операционная хрупкость;

взаимосвязанность и чрезмерный леверидж.

Заявления о децентрализации часто не выдерживают критики. Сейчас DeFi может демонстрировать неясные, непрозрачные, непроверенные структуры управления, легко поддающиеся манипулированию, которые могут подвергать пользователей рискам,

– указано в документе.

Они порекомендовали принять меры в:

наращивании институционального потенциала за пределами юрисдикций G20;

усилении глобальной координации, сотрудничества и обмена информацией;

устранении пробелов в данных, необходимых для понимания экосистемы криптовалют, которая быстро меняется.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.