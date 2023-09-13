Крипта наличными: PayPal запустил новый сервис
Источник:Forklog
Сервис PayPal добавил новую функцию, которая позволит конвертировать криптовалюту в доллары. Off Ramp будет осуществлять это через цифровые кошельки пользователей.
PayPal запустил новый сервис
Благодаря функции Off Ramp сервис сможет поддерживать двусторонние переводы криптоактивов. К слову, ранее компания поддерживала покупку криптовалюты за фиат, то есть On Ramp.
Читайте также Оценка себестоимости биткоина снизилась на 3 тысячи долларовЗаметьте! Первым, кто поддержал сервис, было приложение MetaMask. Позже к инициативе присоединилась фирма Ledger.
Услуга доступна для:
- криптокошельков;
- NFT-маркетплейсов;
- децентрализованных программ.
В PayPal добавили, что компании и разработчики могут обратиться к сервису и добавить поддержку On и Off Ramps на свои платформы.
МВФ и СФС порекомендовали, как управлять активами
Совет по финансовой стабильности (СФС) и МВФ напомнили, что DeFi-протоколы не отличаются существенно от TradFi. Эти платформы способны усилить следующие риски:
- несоответствие ликвидности и сроков погашения;
- операционная хрупкость;
- взаимосвязанность и чрезмерный леверидж.
Заявления о децентрализации часто не выдерживают критики. Сейчас DeFi может демонстрировать неясные, непрозрачные, непроверенные структуры управления, легко поддающиеся манипулированию, которые могут подвергать пользователей рискам,
– указано в документе.
Они порекомендовали принять меры в:
- наращивании институционального потенциала за пределами юрисдикций G20;
- усилении глобальной координации, сотрудничества и обмена информацией;
- устранении пробелов в данных, необходимых для понимания экосистемы криптовалют, которая быстро меняется.