Влияние стоимости электроэнергию на цену биткоина

После того как состоялся пересмотр методологии Кембриджского индекса потребления электроэнергии, международный финансовый холдинг JPMorgan снизил цену себестоимости изготовления биткоина.

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Стоимость крипты снизилась с 21 до 18 тысяч долларов. После этих изменений, цена на электроэнергию будет иметь меньшее влияние на цену криптовалюты.

Ранее мы подсчитали, что каждое изменение стоимости электроэнергии на один процент на киловатт-час приводит к изменению себестоимости добычи. Bitcoin на 4 300 долларов. После просмотра методологии CBECI мы видим, что эта чувствительность снизилась, но незначительно – примерно до 3 800 долларов.

– заявили аналитики JPMorgan.

Следует понимать, что снижение курса биткоина, которое ждут в будущем, сильно ударит по майнерам. Размер их дохода снизится, при этом рост цены электроэнергии увеличит текущие расходы.

Крупнейший в мире агрегатор крипты CoinGecko считает, что нынешняя рыночная цена биткоина – 25 800 долларов.

Просмотр индекса потребления необходим для того, чтобы увеличить его точность. Аналитики, согласно новой методологии CBECI, определяют что не все оборудование майнеров равноценно влияет на хешрейт биткоина. Кто-то для майнинга использует более старую технику, другие – несколько компьютеров с разной степенью производительности.