Вплив вартості електроенергію на ціну біткоїна

Після того, як відбувся перегляд методології Кембриджського індексу споживання електроенергії, світовий фінансовий холдинг JPMorgan знизив ціну собівартості виготовлення біткоїна.

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Вартість крипти зменшилася з 21 до 18 тисяч доларів. Після цих змін, ціна на електроенергію матиме менший вплив на ціну криптовалюти.

Раніше ми підрахували, що кожна зміна вартості електроенергії на один відсоток на кіловат-годину призводить до зміни собівартості видобутку Bitcoin на 4 300 доларів. Після перегляду методології CBECI ми бачимо, що ця чутливість знизилася, проте незначно – приблизно до 3 800 доларів.

– заявили аналітики JPMorgan.

Варто розуміти, що зниження курсу біткоїна, яке чекають у майбутньому, сильно вдарить по майнерам. Розмір їхнього доходу знизиться, при цьому зростання ціни на електроенергію збільшить поточні витрати.

Найбільший у світі агрегатор крипти CoinGecko, вважає, що теперішня ринкова ціна біткоїна – 25 800 доларів.

Перегляд індексу споживання необхідний для того, щоб збільшити його точність. Аналітики, відповідно до нової методології CBECI, визначають що не все обладнання майнерів рівноцінно впливає на хешрейт біткоїна. Хтось для майнінгу використовує старішу техніку, інші – декілька комп'ютерів з різним ступенем продуктивності.