Чи змогла Україна отримати новий транш від МВФ
- Виконавча рада МВФ завершила сьомий перегляд програми EFF, що дозволить Україні отримати новий транш у розмірі 400 мільйонів доларів.
- Україна виконала всі кількісні критерії ефективності та більшість структурних маяків до кінця грудня 2024 року.
28 березня виконавчою радою Міжнародного валютного фонду завершено сьомий перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). Завдяки цьому Україна отримає новий транш.
Який транш надасть Україні МВФ
Розмір нового траншу для України – 400 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.
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МВФ відзначив, що Україна має значний прогрес у виконанні умов програми EFF. Йдеться саме про ситуацію, станом на грудень 2024 року.
Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних маяків. Терміни виконання деяких умов було скориговано з урахуванням можливостей,
– зазначає Мінфін.
Міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що з урахуванням нового траншу за цією програмою Україна отримала загалом 10,1 мільярда доларів від МВФ. Загальна ж сума, запланована на період 2023 – 2027 років складає – 15,5 мільярдів доларів.
Нагадаємо! Україна уже отримала 7 траншів від МВФ за програмою EFF. Їх загальна сума склала – 9,8 мільярда доларів.