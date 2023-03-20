В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсій: кому її платитимуть

Мова йде про меценатські пенсії. Тобто українські пенсіонери, родичі та близькі яких зробили спеціальний добровільний внесок у Пенсійний фонд, зможуть отримати новий вид пенсійних виплат.

Нові пенсії для українців

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, закон про благодійні внески на виплату пенсій дозволяє робити це на користь конкретної людини, тобто комусь із родичів чи близьких.

Читайте також Різниця вражає: українські прокурори отримують вищі пенсії, ніж європейські

Закон, ухвалений Верховною Радою у 2022 році, дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок у Пенсійному фонді, або знеособлено,

– пише Галина Третьякова.

Насправді пожертви не обмежуються лише родичами чи близькими. Її можуть здійснити будь-які громадяни, що проживають на території України чи за кордоном.

Кому піднімуть виплати у квітні

Після березневої індексації не усі пенсіонери отримали додаткові кошти до пенсій. Деяким із них підвищення нарахують у квітні. Це стосується пенсіонерів, які й далі працюють. Таких в Україні – близько 0,6 мільйона осіб.

Цікаво Військові можуть вийти на пенсію достроково, але за двох умов

Однак у пенсіонерів, що продовжують працювати збільшився стаж, а отже

Схожа ситуація відбудеться й з пенсіями науковців, держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування. Тільки їм індексацію нарахують аж у липні.