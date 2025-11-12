Нову наглядову раду "Енергоатому" представлять протягом тижня

Міністерство економіки у взаємодії країнами G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради "Енергоатому". Відповідне доручення дала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як обирають склад наглядової ради?

Наразі вже розпочали роботу зі списками можливих кандидатів, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

За словами відомства, також був обраний радник, який допомагає міністерству формувати склад нової наглядової ради.

В умовах повномасштабної війни Наглядова Рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та забезпечення безпеки і сталості роботи компанії. Оновлення складу Ради спрямоване саме на посилення цих функцій,

– йдеться у заяві міністерства.

Також додали, що нова наглядова рада "Енергоатому" має забезпечити швидку взаємодію компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством.

У міністерстві підкреслили, що наглядова рада не причетна до "до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів". Тому розраховують, що нинішній її склад надасть професійну підтримку у перехідний період, зокрема, щодо передачі матеріалів та документації, а також аналітичних напрацювань. Все це необхідне для швидкого запуску роботи нового складу ради.

Перша наглядова рада допомогла сформувати перші процеси та рамку сучасного корпоративного управління. Ми вдячні її членам за внесок у створення основи для подальшої трансформації компанії,

– зауважили в міністерстві.

Разом з тим, за даними відомства, розпочався всебічний аудит “Енергоатому” Державною аудиторською службою через факти, оприлюднені НАБУ:

аудит закупівель планують провести протягом 15 робочих днів;

повний аудит – терміном до 90 робочих днів.

Важливо! Матеріали аудиту передадуть правоохоронним та антикорупційним органам, а звіт – представлять уряду.