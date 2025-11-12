Укр Рус
12 ноября, 11:32
1

Новый наблюдательный совет "Энергоатома" представят в течение недели

Ирина Гайдук

Министерство экономики во взаимодействии странами G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения по новому составу наблюдательного совета "Энергоатома". Соответствующее поручение дала премьер-министр Юлия Свириденко.

Как выбирают состав наблюдательного совета?

Сейчас уже начали работу со списками возможных кандидатов, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

