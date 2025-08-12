У ніч проти 10 серпня українські безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод. Супутники NASA фіксували на території об'єкта масштабні пожежі.

Як повідомляє Bloomberg, після цієї атаки дронів НПЗ, що належить ПАТ "Роснефть", припинив прийом нафти, передає 24 Канал.

Що відомо про зупинку НПЗ у Саратові?

Цей нафтопереробний завод став уже третім, який зазнав пошкоджень через удари безпілотників цього місяця.

Саратовський НПЗ, розташований у регіоні Волги, має проєктну потужність приблизно 140 тисяч барелів сировини на добу. Тривала зупинка заводу може вплинути на внутрішні поставки бензину саме в той час, коли попит на це пальне традиційно зростає.

Нагадаємо, що 10 серпня дрони вперше атакували місто Ухта, що в Республіці Комі, Росія, яке розташоване за 1 700 кілометрів від України.

Крім того, нещодавно безпілотники СБУ вдарили по терміналу зберігання "Шахедів" у Татарстані. У мережі поширили відео, як місцеві жителі спостерігають за прильотом.