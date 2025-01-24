Чи мають учасники бойових дій право на нульове розмитнення авто
- З липня 2023 року учасники бойових дій більше не мають права на нульове розмитнення авто, але у ВРУ розглядаються законопроєкти для повернення пільг.
- У 2025 році нульове розмитнення діятиме для автомобілів, які ввозяться для потреб військових, та оформлюються як гуманітарна допомога.
У 2025 році пільги на розмитнення авто поширюються лише на вузьке коло громадян. Крім того, учасники бойових дій, які раніше мали право на нульове розмитнення, тепер теж мають сплачувати податок.
Чи є нульове розмитнення для УБД
З липня 2023 року нульове розмитнення для учасників бойових дій більше не діє. Однак, у ВРУ розглядаються три законопроєкти, які пропонують повернути пільгове оподаткування для УБД, передає 24 Канал.
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У 2025 році нульове розмитнення діє виключно для автомобілів, які ввозяться для потреб військових, наприклад, автомобілі для військових частин:
- Транспортні засоби, які передаються військовим частинам, оформлюються як гуманітарна допомога.
- Їх обов’язково потрібно передати до ЗСУ або конкретному військовослужбовцю. Використання таких авто для особистих потреб заборонено.
- Гуманітарна допомога оформлюється за спрощеною процедурою і звільняється від сплати мита.
Як оформити авто для військових:
- Для ввезення авто необхідно мати лист від громадської чи благодійної організації, адресований обласній військовій адміністрації та митній службі.
- Військова частина має офіційно звернутися із запитом на автомобіль.
- Покупцем авто повинна бути українська громадська організація або благодійний фонд. Для перетину кордону потрібна спеціальна декларація та ID-номер для гуманітарної допомоги.
Важливо! У 2025 році пільги на розмитнення авто діють виключно для військових потреб. Інші громадяни України, включно з учасниками бойових дій, повинні сплачувати всі передбачені податки на розмитнення.