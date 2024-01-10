Заборона нафтових танкерів Камеруну: ОАЕ долучились до санкцій проти Росії

Танкерам під прапором Камеруну заборонено входити до вод Об'єднаних Арабських Еміратів. Це рішення прийнято ОАЕ з метою захисту від суден, які можуть бути залучені до транспортування підсанкційної російської нафти.

Згідно з циркуляром Міністерства енергетики та інфраструктури ОАЕ, морські компанії та суднові агенти – не мають права надавати послуги суднам, зареєстрованим у цій африканській країні.

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При цьому, заборона не поширюється на судна, що пройшли оцінку ширшого міжнародного класифікаційного органу.

Тіньовий фонд танкерів Росії

Річ у тім, що Росія зібрала величезний тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти в умовах санкцій США. Відтак, частина флоту перейшла під прапори маловідомих країн, як от Камерун.

В середині 2023 року Камерун був визначений як країна з дуже високим ризиком того, що судна під її прапором не пройдуть перевірку безпеки при заході до порту.

Утім, зареєстрований у цій країні флот нафтових танкерів – невеликий, проте більшість з них за останній рік побували в Росії.

Згідно з зібраними галузевими даними, Камерун:

має 14 нафтоналивних танкерів, але вони достатньо малі для забору нафти з російських портів;

водночас 11 суден перевозили протягом останнього року російську нафту під прапором Камеруну.

При цьому, на них припадає менш як 1% від загального обсягу поставок нафти в Росію.

Ембарго на імпорт російської нафти країн Заходу

У березні 2022 року США запровадили повну заборону на імпорт російської нафти через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А вже у грудні 2022 року аналогічне рішення ухвалив ЄС.

Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро: з 40-45% до приблизно 4-5%.

Санкції Заходу призвели до того, що:

у 2023 році половина вивезеного з Росії обсягу нафти та нафтопродуктів направилася до Китаю;

за два роки частка експорту в Індію зросла до 40%.

Запроваджена у грудні 2023 року цінова стеля на російську нафту на рівні 60 доларів за барель скоротила доходи Кремля – на 14%.