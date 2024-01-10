Заборона нафтових танкерів Камеруну: ОАЕ долучились до санкцій проти Росії
Джерело:Bloomberg
Танкерам під прапором Камеруну заборонено входити до вод Об'єднаних Арабських Еміратів. Це рішення прийнято ОАЕ з метою захисту від суден, які можуть бути залучені до транспортування підсанкційної російської нафти.
Згідно з циркуляром Міністерства енергетики та інфраструктури ОАЕ, морські компанії та суднові агенти – не мають права надавати послуги суднам, зареєстрованим у цій африканській країні.
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При цьому, заборона не поширюється на судна, що пройшли оцінку ширшого міжнародного класифікаційного органу.
Тіньовий фонд танкерів Росії
Річ у тім, що Росія зібрала величезний тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти в умовах санкцій США. Відтак, частина флоту перейшла під прапори маловідомих країн, як от Камерун.Цікаво! В середині 2023 року Камерун був визначений як країна з дуже високим ризиком того, що судна під її прапором не пройдуть перевірку безпеки при заході до порту.
Утім, зареєстрований у цій країні флот нафтових танкерів – невеликий, проте більшість з них за останній рік побували в Росії.
Згідно з зібраними галузевими даними, Камерун:
- має 14 нафтоналивних танкерів, але вони достатньо малі для забору нафти з російських портів;
- водночас 11 суден перевозили протягом останнього року російську нафту під прапором Камеруну.
При цьому, на них припадає менш як 1% від загального обсягу поставок нафти в Росію.
Ембарго на імпорт російської нафти країн Заходу
У березні 2022 року США запровадили повну заборону на імпорт російської нафти через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А вже у грудні 2022 року аналогічне рішення ухвалив ЄС.Цікаво! Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро: з 40-45% до приблизно 4-5%.
Санкції Заходу призвели до того, що:
- у 2023 році половина вивезеного з Росії обсягу нафти та нафтопродуктів направилася до Китаю;
- за два роки частка експорту в Індію зросла до 40%.