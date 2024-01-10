Согласно циркуляру Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ, морские компании и судовые агенты – не имеют права оказывать услуги судам, зарегистрированным в этой африканской стране
Читайте также: Германия заблокировала российские активы на 4 миллиарда евро
При этом запрет не распространяется на суда, что прошли оценку более широкого международного классификационного органа.
Теневой фонд танкеров России
Дело в том, что Россия собрала огромный теневой флот танкеры для транспортировки своей нефти в условиях санкций США. Следовательно, часть флота перешла под флаги малоизвестных стран, как Камерун.
Впрочем, зарегистрированный в этой стране флот нефтяных танкеров – невелик, однако большинство из них за последний год побывали в России.
Согласно собранным отраслевым данным, Камерун:
- имеет 14 нефтеналивных танкеров, но они достаточно малы для забора нефти из российских портов;
- 11 судов перевозили в течение последнего года российскую нефть под флагом Камеруна.
При этом, на них приходится менее 1% от общего объема поставок нефти в Россию
Эмбарго на импорт российской нефти стран Запада
В марте 2022 года США ввели полное запретов на импорт российской нефти из-за полномасштабного вторжения России в Украину. А уже в декабре 2022 аналогичное решение принял ЕС.
Санкции Запада привели к тому, что:
- в 2023 году половина вывезенного из России объема нефти и нефтепродуктов направилась в Китай;
- За два года доля экспорта в Индию выросла до 40%.