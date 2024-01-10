Согласно циркуляру Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ, морские компании и судовые агенты – не имеют права оказывать услуги судам, зарегистрированным в этой африканской стране

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При этом запрет не распространяется на суда, что прошли оценку более широкого международного классификационного органа.

Теневой фонд танкеров России

Дело в том, что Россия собрала огромный теневой флот танкеры для транспортировки своей нефти в условиях санкций США. Следовательно, часть флота перешла под флаги малоизвестных стран, как Камерун.

Любопытно! В середине 2023 года Камерун был определен как страна с очень высоким риском того, что суда под ее флагом не пройдут проверку безопасности при заходе в порт.

Впрочем, зарегистрированный в этой стране флот нефтяных танкеров – невелик, однако большинство из них за последний год побывали в России.

Согласно собранным отраслевым данным, Камерун:

имеет 14 нефтеналивных танкеров, но они достаточно малы для забора нефти из российских портов;

11 судов перевозили в течение последнего года российскую нефть под флагом Камеруна.

При этом, на них приходится менее 1% от общего объема поставок нефти в Россию

Эмбарго на импорт российской нефти стран Запада

В марте 2022 года США ввели полное запретов на импорт российской нефти из-за полномасштабного вторжения России в Украину. А уже в декабре 2022 аналогичное решение принял ЕС.

Любопытно! Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз: с 40-45% до примерно 4-5%.

Санкции Запада привели к тому, что:

в 2023 году половина вывезенного из России объема нефти и нефтепродуктов направилась в Китай;

За два года доля экспорта в Индию выросла до 40%.

Заметьте! Введенный в декабре 2023 года ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель сократил доходы Кремля – на 14%.