Санкції не зупинили: пов'язані з Китаєм фабрики продали до США товарів на 5 мільйонів

Одяг від фабрик у В'єтнамі продовжив потрапляти на американський ринок, хоча їх пов'язують із китайською текстильною компанією Esquel Group. Цього виробника США внесли до санкційного списку ще майже два роки тому.

Як працювала схема експорту

У липні до порту Лос-Анджелеса прибула багатотонна партія бавовняного одягу з південного В'єтнаму. Як з'ясувалося, цей товар виготовили підприємства, які тісно пов'язані з Esquel Group, з'ясувало Reuters.

Компанія Esquel перебуває під жорсткими санкціями Вашингтона з 2024 року. Їй заборонено продавати продукцію американцям через звинувачення у використанні примусової праці уйгурів у китайському регіоні Сіньцзян.

Проте три в'єтнамські швейні фабрики просто змінили вивіски, продовжили купувати бавовну в китайського гіганта і безперешкодно відправляти готовий одяг на ринок США.

Хто купував товар

Після запровадження обмежень ці три фабрики встигли експортувати до Штатів бавовняної продукції щонайменше на 5 мільйонів доларів.

Одяг шили для всесвітньо відомих брендів, зокрема:

японського ритейлера Muji;

новозеландського виробника чоловічого одягу Rodd & Gunn.

Обидві компанії підтвердили співпрацю з в'єтнамськими фабриками, але запевнили, що гадки не мали про їхні тіньові зв'язки з підсанкційною Esquel Group.

У Muji пообіцяли провести терміновий аудит заводів, а Rodd & Gunn заявили, що вимагають від партнерів купувати сировину виключно в безпечних країнах.

Чому американська митниця пропустила товар

Колишній помічник торгового представника США Джошуа Каган, який ознайомився з висновками Reuters, заявив, що виявлені зв'язки імовірно достатні, щоб привернути увагу митниці.

"Зв'язки між фабриками та китайським гігантом є достатніми, щоб митні органи могли дійти висновку про роботу в єдиній екосистемі",

– зазначив Каган.

Однак митна служба США фізично не здатна перевірити всі контейнери. З 28 мільярдів доларів вартості одягу, відправленого з В'єтнаму до США, митники затримали для перевірки товарів лише на 2,6 мільйона доларів.

Понад половину затриманих товарів згодом випустили.

Нагадаємо, у 2021 році США ухвалили спеціальний закон про запобігання примусовій праці, а згодом запровадили обмеження проти китайських компаній через звинувачення у використанні такоїї праці в Сіньцзяні. Вашингтон також забороняв імпорт бавовни та томатів із цього регіону.