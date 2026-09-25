Как работала схема экспорта

В июле в порт Лос-Анджелеса прибыла многотонная партия хлопковой одежды из южного Вьетнама. Как выяснилось, этот товар был произведен предприятиями, тесно связанными с Esquel Group, сообщило агентство Reuters.

Компания Esquel находится под жесткими санкциями Вашингтона с 2021 года. Ей запрещено продавать продукцию американцам из-за обвинений в использовании принудительного труда уйгуров в китайском регионе Синьцзян.

Однако три вьетнамские швейные фабрики просто сменили вывески, продолжили закупать хлопок у китайского гиганта и беспрепятственно отправлять готовую одежду на рынок США.

Кто покупал товар

После введения ограничений эти три фабрики успели экспортировать в США хлопковой продукции на сумму не менее 5 миллионов долларов.

Одежду шили для всемирно известных брендов, в частности:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

японского ритейлера Muji;

новозеландского производителя мужской одежды Rodd & Gunn.

Обе компании подтвердили сотрудничество с вьетнамскими фабриками, но заверили, что не имели ни малейшего представления об их теневых связях с подпадающей под санкции Esquel Group.

В Muji пообещали провести срочный аудит заводов, а Rodd & Gunn заявили, что требуют от партнеров закупать сырье исключительно в безопасных странах.

Почему американская таможня пропустила товар

Бывший помощник торгового представителя США Джошуа Каган, ознакомившийся с выводами Reuters, заявил, что выявленные связи, вероятно, достаточны, чтобы привлечь внимание таможни.

"Связи между фабриками и китайским гигантом достаточны для того, чтобы таможенные органы могли прийти к выводу о работе в единой экосистеме",

– отметил Каган.

Однако таможенная служба США физически не в состоянии проверить все контейнеры. Из 28 миллиардов долларов стоимости одежды, отправленной из Вьетнама в США, таможенники задержали для проверки товары лишь на 2,6 миллиона долларов.

Более половины задержанных товаров впоследствии были выпущены.

Напомним, в 2021 году США приняли специальный закон о предотвращении принудительного труда, а впоследствии ввели ограничения в отношении китайских компаний из-за обвинений в использовании такого труда в Синьцзяне. Вашингтон также запретил импорт хлопка и томатов из этого региона.