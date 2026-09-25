Як працювала схема експорту

У липні до порту Лос-Анджелеса прибула багатотонна партія бавовняного одягу з південного В'єтнаму. Як з'ясувалося, цей товар виготовили підприємства, які тісно пов'язані з Esquel Group, з'ясувало Reuters.

Компанія Esquel перебуває під жорсткими санкціями Вашингтона з 2024 року. Їй заборонено продавати продукцію американцям через звинувачення у використанні примусової праці уйгурів у китайському регіоні Сіньцзян.

Проте три в'єтнамські швейні фабрики просто змінили вивіски, продовжили купувати бавовну в китайського гіганта і безперешкодно відправляти готовий одяг на ринок США.

Хто купував товар

Після запровадження обмежень ці три фабрики встигли експортувати до Штатів бавовняної продукції щонайменше на 5 мільйонів доларів.

Одяг шили для всесвітньо відомих брендів, зокрема:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

японського ритейлера Muji;

новозеландського виробника чоловічого одягу Rodd & Gunn.

Обидві компанії підтвердили співпрацю з в'єтнамськими фабриками, але запевнили, що гадки не мали про їхні тіньові зв'язки з підсанкційною Esquel Group.

У Muji пообіцяли провести терміновий аудит заводів, а Rodd & Gunn заявили, що вимагають від партнерів купувати сировину виключно в безпечних країнах.

Чому американська митниця пропустила товар

Колишній помічник торгового представника США Джошуа Каган, який ознайомився з висновками Reuters, заявив, що виявлені зв'язки імовірно достатні, щоб привернути увагу митниці.

"Зв'язки між фабриками та китайським гігантом є достатніми, щоб митні органи могли дійти висновку про роботу в єдиній екосистемі",

– зазначив Каган.

Однак митна служба США фізично не здатна перевірити всі контейнери. З 28 мільярдів доларів вартості одягу, відправленого з В'єтнаму до США, митники затримали для перевірки товарів лише на 2,6 мільйона доларів.

Понад половину затриманих товарів згодом випустили.

Нагадаємо, у 2021 році США ухвалили спеціальний закон про запобігання примусовій праці, а згодом запровадили обмеження проти китайських компаній через звинувачення у використанні такоїї праці в Сіньцзяні. Вашингтон також забороняв імпорт бавовни та томатів із цього регіону.