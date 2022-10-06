Чи зміниться облікова ставка в Україні: в НБУ розкрили плани

Нагадуємо, що Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього показника в червні. Проте, є ймовірність подальшої її зміни. Чи будуть зміни, читайте у тексті.

Як розповів 24 каналу голова Асоціації українських банків Андрій Дубас, у разі необхідності НБУ буде готовий підняти облікову ставку вище за нинішній показник.

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Згідно з останнім опитуванням, переважна більшість банкірів довіряє напряму й діям Нацбанку. Водночас у певної частини є очікування, що НБУ все ж може піти на те, щоб далі підіймати облікову ставку.

Що буде з обліковою ставкою

Як повідомив Сергій Ніколайчук, заступник голови НБУ, на конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни", облікова ставка зберігатиметься на рівні 25% щонайменше до II кварталу 2024 року.

Ми маємо розуміти, що облікова ставка формує монетарні умови й це один з інструментів підтримки курсової стабільності. Коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, резерви не є захмарними, щоб покладатись лише на інтервенції, важко знайти аргументи на користь зниження облікової ставки,

– додав Ніколайчук.

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Які запобіжники щодо збільшення друку коштів

Є три групи запобіжників:

Інстинкт самозбереження;

Співпраця з міжнародними партнерами. Партнери під час кожної зустрічі наголошують на необхідності збереження макрофінансової стабільності в країні;

Наявна професійна команда Нацбанку.

Усі розуміють до яких катастрофічних наслідків призведе неконтрольована емісія. Хто б не став новим головою НБУ, навряд чи він, чи вона захоче ототожнювати себе з цими катастрофічними наслідками,

– додав Сергій Ніколайчук.

Інфляція залишається значною

За даними макроекономічного огляду від НБУ, інфляція в Україні пришвидшилася до 24,4% у вересні. На це впливають наслідки війни, окупація частини території країни та перенесення на ціни липневого коригування курсу гривні до долара.

Інфляцію у світі найбільше підживлюють високі ціни на енергоносії, проте, вони почали потроху знижуватися через послаблення економічної активності.

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