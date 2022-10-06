Как рассказал 24 каналу глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, в случае необходимости НБУ будет готов поднять учетную ставку выше нынешнего показателя.

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Согласно последнему опросу, подавляющее большинство банкиров доверяет направлению и действиям Нацбанка. В то же время у определенной части есть ожидание, что НБУ все же может пойти на то, чтобы дальше поднимать учетную ставку.

Что будет с учетной ставкой

Как сообщил Сергей Николайчук, заместитель главы НБУ, на конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны", учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% по меньшей мере до II квартала 2024 года.

Мы должны понимать, что учетная ставка формирует монетарные условия и это один из инструментов поддержания курсовой стабильности. Когда мы оказываем существенное давление на валютном рынке, резервы не заоблачны, чтобы полагаться только на интервенции, трудно найти аргументы в пользу снижения учетной ставки,

– добавил Николайчук.

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Какие предохранители по увеличению печати средств

Есть три группы предохранителей:

Инстинкт самосохранения;

Сотрудничество с международными партнерами. Партнеры во время каждой встречи отмечают необходимость сохранения макрофинансовой стабильности в стране;

Налицо профессиональная команда Нацбанка.

Все понимающие какие катастрофические последствия приведет неконтролируемая эмиссия. Кто бы ни стал новым главой НБУ, вряд ли он, или она захочет отождествлять себя с этими катастрофическими последствиями,

– добавил Сергей Николайчук.

Инфляция остается значительной

По данным макроэкономического обзора от НБУ, инфляция в Украине ускорилась до 24,4% в сентябре. На это влияют последствия войны, оккупация части территории страны и перенесение на цены июльской корректировки курса гривны к доллару.

Инфляцию в мире больше всего подпитывают высокие цены на энергоносители, однако они начали понемногу снижаться из-за ослабления экономической активности.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.