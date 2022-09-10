Об этом 24 канала рассказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. Он отметил, что Нацбанк должен реагировать на ситуацию, которая возникла в Украине из-за нападения России.

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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Дубас отметил, что сам Нацбанк сразу же заявил, что в случае необходимости будет готов поднять учетную ставку выше сегодняшнего показателя .

Мы можем ожидать и смены. Но если охарактеризовать решение Национального банка, в принципе, для банкиров это было ожидаемо,

– сказал он.

По словам главы Ассоциации украинских банков, согласно последнему опросу, подавляющее большинство банкиров доверяет направлению и действиям Нацбанка. В то же время у определенной части есть ожидание, что НБУ все же может пойти на то, чтобы дальше поднимать учетную ставку.

Что это значит

Дубас отметил, что инфляция – это рост цен в государстве. Когда в государстве начинает стремительно расти инфляция из-за некоторых внешних факторов, как сейчас в Украине, то обычно по классике любой центробанк принимает решение.

Он делает деньги дороже инфляции. Тогда экономика замедляется, и так он укротит эту инфляцию,

– заявил глава Ассоциации украинских банков.

По его словам, постепенно Нацбанк добивается поставленных целей. Но это решение тоже имеет негативные последствия. Но дело в том, что НБУ должен реагировать на ситуацию, возникшую из-за нападения России.

Кредиты дорогие, никто их не берет. Так экономика замедляется и инфляция может прийти в какой-то контролируемый коридор, а затем постепенно снижаться,

– сказал Дубас.

Глава Ассоциации украинских банков отметил, что к началу полномасштабной агрессии российской федерации целью уровня инфляции были 5%, плюс – минус 1%.

Дубас о решении Нацбанка оставить учетную ставку на уровне 25%: смотрите видео

Как военные действия влияют на экономику

Дубас заявил, что интенсивность боевых действий и успехи ВСУ на фронте влияют на стабилизацию экономики.

Это очень взаимосвязанные вещи. То есть мы видим положительные сигналы с фронта в последнее время на Востоке, на Севере и на Юге,

– заметил он.

Поэтому, подчеркнул глава Ассоциации украинских банков, военные действия напрямую влияют на ситуацию в экономике. И после ее стабилизации Национальный банк может начать смягчать свою политику, в том числе снижение учетной ставки.

Экономическая ситуация в Украине: последние новости

С начала полномасштабной войны в Украине цены в России начали стремительно расти . Впоследствии они упали, однако не существенно. Например, некоторые товары выросли в цене более чем в два раза больше уровня инфляции.

В августе ценовая динамика была более сдержанной , чем прогнозировали в Нацбанке. На это повлиял ряд факторов, в том числе снижение цен на топливо, удешевление нефти и налаживание логистики.

Также украинский экспорт вырос на 25%, а импорт, напротив, сократился. Как рассказал экономист и специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман, в августе произошли положительные изменения в динамике торгового баланса.

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