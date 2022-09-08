Об этом 24 каналу сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса. В то же время, он пока не видит чего-то, что может привести к резкому ослаблению гривни в ближайшее время.

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"Психологическое давление будет сохраняться"

Фурса отметил, что для гривни неважно, будет ли холодный сезон. К тому же до конца года Украина должна получить более 4 миллиардов долларов ежемесячно. Это должно поддержать уровень резервов Центрального банка и не должно привести к каким-либо значительным послаблениям гривны.

И главное, что, пока идет война, – это психологическое давление будет сохраняться,

– сказал инвестиционный банкир.

Однако пока он не видит чего-либо, что может привести к резкому ослаблению гривны, если говорить о перспективе ближайших месяцев.

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Повлияет ли контрнаступление ВСУ на украинскую экономику

Фурса сомневается в том, что контрнаступление украинских военных повлияет на получение траншей. Но на экономику он будет влиять через психологию.

Потому что, объяснил он, все украинцы сейчас, не на фронте, очень похожи на футбольных болельщиков. Когда их команда выигрывает, эмоции улучшаются. А экономика очень часто – это психология, поэтому принятие решений подчас зависит от того, в каком настроении вы.

Если вы положительно настроены, видите успехи Вооруженных Сил – все должно положительно влиять и на ту же гривну, например. И, может, даже на какие-то решения определенного бизнеса,

– заявил Фурса.

Поэтому, резюмировал инвестиционный банкир, это точно позитив для экономики. Однако этот позитив невозможно как-то подсчитать.

Кстати говоря! С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины курс доллара пытались удерживать . Теперь же в НБУ его отпустили. И аналитики прогнозируют, что он может достигать и 90 гривен.

Курс гривны: что известно

Уже полтора месяца украинская гривна держится на уровне около 40 долларов и евро. Но даже при такой относительной стабильности присутствует девальвационный тренд.

Есть несколько сценариев, которым будет курс осенью . По словам эксперта Андрея Шевчишина, согласно оптимистическому, курс может удержаться на нынешнем уровне, а при отрицательном – вырастет вдвое.

В то же время в правительстве ожидают, что в 2023 году курс доллара повысится . Так, по макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет достигать 42 гривен, а дальше еще выше.

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